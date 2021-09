Monza, maestra minaccia, insulta e picchia bambini all’asilo: sospesa

I fatti si sono svolti in un asilo in provincia di Monza, una maestra di 59 anni da tempo picchiava, insultava e maltrattava i suoi alunni. Bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni, uno di loro era affetto da disabilità. Se non facevano ciò che diceva lei li strattonava, li colpiva con calci e pugni e urlava contro di loro gravissime frasi come: “Vi taglio le mani”, “Ti stacco la testa”, “Bestia” e molto altro ancora.

Molti dei bambini costretti a subire aggressioni, insulti e umiliazioni hanno iniziato a manifestare uno strano atteggiamento a casa che ha insospettito i familiari. Erano sotto shock e in preda alla paura per ciò che accadeva all’asilo. In seguito ad alcune segnalazioni i carabinieri hanno installato all’interno dell’aula microfoni e telecamere per capire se la maestra maltrattava davvero i bambini. Le indagini sono andate avanti per due mesi e hanno permesso di accertare il comportamento violento della maestra, una donna di 59 anni.

Monza, maestra picchia e insulta bambini all’asilo: è stata sospesa

In classe perdeva spesso la pazienza e non ci pensava due volte a sfogare la sua rabbia contro quei piccoli e indifesi bambini. La maestra è stata allontanata dalla scuola di Monza dai carabinieri e dovrà rispondere a gravi accuse. Intanto, per un anno è stata interdetta dall’esercizio della professione.

