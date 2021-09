Laura Ziliani e le dichiarazioni delle figlie: “Non siamo state noi”

Pochi giorni prima di essere arrestate, le figlie di Laura Ziliani in diretta con la trasmissione “Chi l’ha visto?”, hanno commentato: “Non siamo assolutamente state noi“.

Inoltre, durante la trasmissione, le figlie hanno lanciato anche un appello, chiedendo a chiunque “l’ha vista anche di striscio” di farsi avanti e fornire informazioni.

Il trio criminale, come viene definitivo nell’inchiesta, deve rimanere in carcere.

Questa la decisione del gip del tribunale di Brescia, Alessandra Sabatucci, che ha confermato la detenzione in carcere per Paola e Silvia Zani e Mirto Milani.

Il motivo è che potrebbero uccidere ancora e inquinare le prove.

La figlia dell’ex vigilessa, Silvia Zani, passava molto tempo su internet per depistare e smontare le tesi su di lei.

Durante le ricerche e le indagini, Silvia scriveva e commentava trasmissioni su YouTube che parlavano della scomparsa della mamma, confutando la tesi dell’avvelenamento.

Lunghi messaggi pubblicati tra il 22 luglio e il 20 agosto, spesso parlando in terza persona e chiamando la madre “Laura”.

Il 22 luglio, commentando la trasmissione “Estate in Diretta” ha scritto: “Forse mia madre non è più in vita, ma con lei da quella casa è uscito per non tornare più anche il futuro di una famiglia, la mia famiglia, fragile, discreta, ma resiliente“.

“Vorrei che fossi qui con me: non riesco a vivere senza di te, tu che hai sempre creduto in me, in noi. Spero che questo mistero venga svelato, spero di rivederti ancora, se no penso che ti raggiungerò presto“, conclude.

In altri messaggi parlava delle indagini: “La tisana è una fake news. Il problema è che in questo modo si suggestionano le persone e si mette pressione sulla procura, che sotto stress potrebbe lavorare con più difficoltà e meno calma“.

Le dichiarazioni della vicina

La vicina di casa, Nicoletta Chirica, ha raccontato: “Il pomeriggio successivo alla scomparsa di Laura ho notato che i genitori di Mirto si sono ‘accasati’ nella casa di Laura di via Ballardini. Penso che addirittura abbiano sempre dormito nella camera di Laura in quanto vedevo le luci e i movimenti all’interno… Addirittura quando Silvia e Paola hanno deciso di tornare a Brescia sono sempre rimasti nella casa di Laura continuando a fare pulizie… Ho notato anche che dapprima hanno appeso alcune giacche alle finestre e successivamente hanno messo delle tende che non erano mai state messe da Laura”.

Lucia, l’altra figlia di Laura, ha parlato dei difficili rapporti tra la madre e la suocera, Mirna Donadoni.