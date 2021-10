50enne disperso aiuta per ore i soccorritori che lo cercavano: era ubriaco

La storia ha quasi dell’incredibile ed è avvenuta a Inegöl, in Turchia, dove un un 50enne ubriaco era stato dato per disperso. L’uomo, Beyhan Mutlu, si trovava con alcuni amici in un locale quando si è diretto verso i boschi ed è sparito nel nulla. Non appena hanno visto che l’amico non tornava le persone che erano con lui si sono preoccupate e hanno subito allertato le forze dell’ordine.

La squadra di ricerca si è subito attivata per ritrovarlo, anche molti volontari si sono uniti alle ricerche. La cosa più curiosa è stata che lo stesso disperso ha collaborato alle operazioni di ricerca, inconsapevolmente ‘cercava se stesso’. Il 50enne non aveva capito che stavano cercando lui, le ricerche sono andati avanti per ore. Non è noto come il protagonista della vicenda sia sia ritrovato a partecipare alle ricerche, non si capisce nemmeno come è possibile che nessuno si sia accorto che era proprio lui la persona dispersa.

Il canale turco NTV ha fatto sapere che la situazione ha avuto una svolta quando i volontari hanno urlato il nome Beyhan Mutlu. Lui sentendolo si è fatto avanti, a quel punto la polizia lo ha riaccompagnato a casa sua e tutto è finito nel migliore dei modi. Una vicenda che sembra assurda, ma in realtà in passato è già successo che gente ha partecipato alle ricerche per la propria scomparsa poiché non avevano capito che erano loro quelli dati per dispersi.

LEGGI ANCHE -> Gregory Jarvis vince alla lotteria: muore annegato prima di ritirare il denaro