Sassuolo, anziana sbranata da due cani: muore all’età di 89 anni

Dramma nella serata di ieri a Sassuolo, in stato confusionale un’anziana donna di 89 anni è entrata per errore dentro il cortile privato di una villetta. Un errore che le è costato la vita, è stata infatti aggredita e sbranata da due cani, entrambi di razza Amstaff. La vittima è Carla Gorzanelli, sfuggita alla sorveglianza della sua badante era uscita di casa, aveva percorso solo pochi metri quando ha perso la vita.

Sul luogo della tragica vicenda avvenuta ieri sera a Sassuolo immediato è stato l’intervento dei carabinieri, della scientifica e della polizia. Sul posto anche il personale medico del 118, i sanitari però non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’anziana donna, al loro arrivo era già morta. Davanti al cancello della villa c’era una bambina che aspettava la madre, la piccola ha assistito all’agghiacciante scena.

Stando alle prime informazioni sul caso era stata proprio la bambina a chiedere all’89enne cosa ci facesse nel loro cortile. Secondo una prima ipotesi i due cani potrebbero aver aggredito la vittima pensando che la bimba fosse in pericolo, quindi per istinto protettivo nei suoi confronti. Sul luogo della tragedia si è precipitato anche il figlio della donna che la stava cercando. In preda alla disperazione l’uomo ha fatto sapere che non era mai uscita dalla sua abitazione. L’uomo non capisce come sia potuto succedere. La scientifica sta effettuando i dovuti rilievi del caso. Le telecamere di videosorveglianza della villa potrebbero chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda.

LEGGI ANCHE -> Manduria, taglia la gola alla compagna poi tenta il suicidio: arrestato 75enne