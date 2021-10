Nonno salva i nipoti in mare, poi annega: è morto all’età di 61 anni

La terribile vicenda è avvenuta sulla spiaggia di Gouves, a Creta, dove un nonno di 61 anni di origine scozzese ha perso la vita dopo aver salvato i suoi due nipoti dal mare agitato. L’uomo stava trascorrendo qualche giorno di relax in un resort insieme alla moglie, alla figlia e ai nipoti. La vacanza si è però trasformata in pochi minuti in una vera e propria tragedia.

I nipoti della vittima, due bambini di 10 e 7 anni, stavano facendo una nuotata quando si sono trovati in difficoltà a causa del mare agitato. In preda alla preoccupazione il nonno non ci ha pensato un istante ed è corso ad aiutarli. Si è subito tuffato in mare per salvarli, l’uomo è riuscito a tirare entrambi i nipoti fuori dall’acqua. Mentre provava a raggiungere alcuni scogli sulla spiaggia non è riuscito però a restare a galla a causa della forte stanchezza.

Vedendo l’uomo in difficoltà alcune persone che si trovavano in spiaggia si sono subito tuffate in acqua nel tentativo di aiutare lui e i suoi nipoti, per il 61enne però non c’è stato nulla da fare. I due bambini in seguito alla spaventosa vicenda sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle lievi ferite riportate, entrambi stanno bene. Un testimone, riferendosi ai sue bambini, ha detto: “Hanno visto il loro nonno, un eroe, salvarli ma perdere la vita“.

