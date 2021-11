Nei giorni scorsi un falso ginecologo ha contattato una giovane studentessa salentina con un numero privato con la scusa di comunicarle informazioni sul suo stato di salute. In realtà, il suo scopo era quello di molestarla sessualmente. In seguito alla segnalazione della 24enne sui social e sul web stanno venendo a galla molte altre testimonianze di analoghe situazioni da parte di altre ragazze. Donne non solo della Puglia ma anche della Toscana, del Piemonte e della Lombardia, contattate anche loro dal ginecologo.

Al momento sono circa quaranta le ‘vittime’, più altre 25 che hanno contattato direttamente la 24enne salentina per raccontarle la loro vicenda. A tutte il falso ginecologo chiedeva di spogliarsi in videochiamata per fare una visita. Nel post che ha pubblicato per ‘denunciare’ il medico sui social la ragazza ha raccontato che sapeva la sua data e luogo di nascita. Lei all’inizio non aveva colto la malafede dell’uomo. Si è però innervosita e insospettita quando le ha chiesto di fare una videochiamata e di mostrargli le sue parti intime per analizzare i suoi sintomi.

In un altro post la 24enne salentina ha scritto che molte non hanno denunciato per paura, perché lo hanno scambiato per uno scherzo o perché sono state accusate di stupidità. Ha poi aggiunto: “Chi ha denunciato invece, o ci ha provato, è stata tratta con aria di sufficienza. Me compresa“. Intanto, la procura di Lecce ha aperto un fascicolo d’inchiesta per risalire all’identità del falso ginecologo che al momento rimane sconosciuta.

