Agente immobiliare droga coppia e violenta donna: arrestato

L’agente immobiliare Omar Confalonieri è stato arrestato nei giorni scorsi con la grave accusa di violenza sessuale aggravata. L’uomo lo scorso 2 ottobre 2021 aveva dato un appuntamento ad una coppia che conosceva per parlare della vendita di un box. Dopo essersi recati insieme al bar ha messo della droga nei loro spritz. Nelle telecamere si vede chiaramente che versa il farmaco, il Lormetazepam, nei loro bicchieri. All’uomo ha versato una dose di farmaco maggiore.

Dopo averli narcotizzati li ha accompagnati a casa, li ha sequestrati per ben otto ore. Confalonieri ha messo l’uomo a letto, dopodiché ha abusato sessualmente della donna. In casa c’era anche la figlia di due mesi. Le telecamere posizionate sul balcone dell’abitazione hanno ripreso le violenze sessuali. Marito e moglie non appena si sono svegliati si sono sentiti entrambi mali. Giunti in ospedale i medici hanno riscontrato nel loro corpo tracce del farmaco. Ha dato loro dosi eccessivi che avrebbero potuto causare un avvelenamento. Ulteriori esami hanno poi dimostrato che la donna era stata violentata sessualmente.

A casa dell’agente immobiliare sono state trovate alcune confezioni del farmaco che aveva usato per drogare la coppia. Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che l’uomo sarebbe un violentatore seriale, è infatti emerso che ci sono altre vittime. Già nel 2008 era stato arrestato per violenza sessuale dopo aver drogato e violentato una giovane collega. Omar Confalonieri aveva ottenuto la riabilitazione dopo un lungo percorso terapeutico.