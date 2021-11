È successo nei giorni scorsi a Roma, nella zona zona Torpignattara, dove un ragazzo di 28 anni ha perseguitato una donna di quarant’anni. L’ha prima seguita strada, dopodiché si è recato sotto casa sua, la vicenda si è svolta nel pomeriggio di sabato 27 novembre 2021. Non appena l’ha vista si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi. La donna non era da sola, insieme a lei c’era anche la figlia di soli dieci anni. Quest’ultima in preda alla paura si è messa a piangere.

Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, il 28enne è stato fermato e arrestato dai carabinieri con la grave accusa di stalking. Stando alle informazioni sul caso, non era la prima volta che il ragazzo importunava la vittima, da un po’ la pedinava e la infastidiva quando la vedeva per strada. Stanca di essere continuamente importunata la 40enne è rientrata subito in casa insieme alla figlia e ha allarmato le forze dell’ordine, lo ha denunciato.

Agli agenti la donna ha raccontato che l’uomo la perseguita già da tempo ed è per questo che ha iniziato a temere non solo per la sua incolumità ma anche per quella della figlia. In seguito all’arresto il 28enne è stato condotto nelle camere di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto.

