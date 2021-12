Ischia, Manuel muore a 17 anni: lutto cittadino

Nei sei comuni dell’isola di Ischia è lutto cittadino per la morte del giovane Manuel Calise, un ragazzo di 17 anni morto in un incidente stradale nella notte tra il 1° e il 2 dicembre.

La morte del giovane ha scosso l’intera comunità isolana e sono state già molte, nei giorni scorsi, le iniziative per ricordarlo da parte di amici e compagni di scuola.

Ischia: lutto cittadino per Manuel

I sindaci di tutti i comuni dell’isola – Lacco Ameno, Casamicciola Terme, Barano, Forio e Serrara Fontana – hanno firmato nei giorni scorsi le ordinanze per proclamare il lutto cittadino, con conseguente chiusura delle attività e ufficiali pubblici dalle 11 alle 12, in concomitanza con la celebrazione dei funerali nella Basilica di Santa Restituta a Lacco Ameno.

Il primo cittadino del comune di Ischia, Enzo Ferrandino, ha inoltre stabilito la sospensione delle attività didattiche del liceo statale Giorgio Buchner per l’intera giornata.

“Tutto questo al fine di consentire alla comunità scolastica di unirsi al dolore dei familiari nel ricordo del caro Manuel“, queste le parole del sindaco.

La dinamica dell’incidente

Manuel Calise è deceduto in seguito a un incidente stradale su un tratto della litoranea tra Casamicciola e Lacco Ameno.

Colpito in pieno da una macchina mentre percorreva il lungomare con il suo scooter, il ragazzo è stato sbalzato dalla sella e lo ha scaraventato sulla scogliera sottostante.

Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo: quando i soccorsi sono giunti sul posto per lui non c’era più nulla da fare.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli investigatori, arrivati sul posto insieme ai sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato frontale; dopo lo scontro, la macchina si è rovesciata su un fianco, segno che probabilmente l’automobilista ha sterzato improvvisamente, forse nel tentativo estremo di evitare lo scooter.

Tanti messaggi di cordoglio

Tra i tanti messaggi in ricordo di Manuel, affidati ai social, quello del Liceo Statale Ischia: “Tutta la comunità scolastica del Liceo abbraccia forte i genitori, i familiari e i compagni di classe di Manuel. Una giovane vita recisa nel fiore dei suoi anni lascia tutti senza parole. Preghiamo per lui. Che la terra ti sia lieve, Manuel”. “Purtroppo è venuto a mancare Manuel, nostro allievo ed ex atleta – scrive la squadra sportiva dilettantistica di nuoto Auras Ischia – l’Auras è vicina alla famiglia. Ciao, Manuel“.