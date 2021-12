Alessandro Borghi confessa: “Ho la sindrome di Tourette”

Alessandro Borghi, noto attore romano fra i migliori della sua generazione, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale ha raccontato le tappe fondamentali della sua vita. La confessione più inaspettata, e forse più dolorosa, riguarda la sindrome di Tourette: “Per tutta la vita mi hanno detto: hai occhi bellissimi. E io ero convinto di avere gli occhi più belli del pianeta. Poi, crescendo, ti dici: che deficiente ero. Di brutto avevo anche che prendevo in giro gli altri in un modo mutuato dall’ambiente popolare da cui venivo. Le parole hanno un peso. L’insulto fa male. È successo pure a me. A lungo ho pensato di avere dei tic, invece era Sindrome di Tourette. È una sindrome neurologica, con vari sintomi: io ho gli spasmi o mi soffio sulle dita. Dopo la diagnosi ho smesso di considerarlo un problema, perché almeno adesso so che cosa ho”.

A sostenerlo, sia nella vita privata che in quella professionale, è Irene Forti, sua compagna da diversi anni e manager delle risorse umane: “Ne sono profondamente innamorato. Mi dice sempre: amo le persone che si alzano la mattina e sanno chi vogliono essere. Questa frase è diventata un’ispirazione. Ogni giorno mi chiedo: io cosa voglio fare per me, per gli altri, per questo mondo? La risposta non c’è, ma la domanda in sé attiva un processo che mi costringe ad avere a che fare con me in modo diverso”.

Borghi ha poi raccontato dei diversi lavori che ha fatto prima di comprendere di voler fare l’attore, fra cui lo stuntman. Ha poi concluso l’intervista dando un consiglio a tutti i giovani che vogliono intraprendere la strada di un mestiere complesso ma ricco di soddisfazioni, riprendendo le parole che aveva postato qualche giorno fa sul suo profilo Instragram: “Lo dico soprattutto ai ragazzi che provano a fare il mio mestiere, facendo tre lavori: le cose belle accadono”.

Alessandro Borghi si rivela quindi, ancora una volta, un attore e una persona straordinaria, pronta a parlare di sè stesso in maniera totalmente libera e priva di condizionamenti. L’attore è attualmente in sala con l’ultima fatica di Paolo Genovese – Supereroi – nella quale recita accanto a Jasmine Trinca.