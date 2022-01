Tonino Corrias ucciso a fucilate: si cerca ancora il killer dell’allevatore

Tonino Corrias, un allevatore di 59 anni, è stato ucciso nella mattinata di ieri 20 gennaio 2022 a Oliena, comune della provincia di Nuoro in Sardegna. L’uomo come ogni mattina era uscito di casa per recarsi in campagna a lavorare. Mentre saliva in auto è rimasto però vittima di un violento agguato. Lo hanno ucciso a fucilate, a quanto pare i colpi esplosi sarebbe 7-8.

Al momento non è noto il movente che abbia spinto chi lo ha ucciso a fargli l’agguato che non gli ha lasciato scampo. In passato il 59enne si era già reso protagonista di altri due agguati, nel 2001 e nel 20015. In entrambi i casa avevano provato ad ucciderlo con colpi di arma da fuoco ma era riuscito a scampare la morte. Sfortunatamente ieri per l’uomo non c’è stato nulla da fare, questa volta si sono accertati che l’agguato fosse l’ultimo. Lo hanno ucciso a fucilate a pochi passi dalla sua abitazione, la sua famiglia potrebbe aver visto qualcosa.

In diversi punti della città sono stati disposti dai Carabinieri dei posti di blocco, questi però non hanno ancora portato a nulla. Al momento è ancora caccia al killer, gli agenti indagano per cercare di chiarire chi sia l’autore dell’estremo e brutale gesto e quale sia il movente.