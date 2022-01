Firenze, ex alunno precipita dal tetto della scuola: muore a soli 20 anni

La drammatica vicenda si è svolta nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022 a Bagno A Ripoli, comune della città di Firenze. Un ragazzo di soli vent’anni, Roberto Frezza, ha perso tragicamente la vita dopo essere precipitato nel vuoto. La giovane vittima si trovava sul tetto della sua ex scuola, l’istituto Gobetti Volta, per ragioni ancora da chiarire. Giunto sul post ha scavalcato la recinzione e subito dopo è salito sul tetto, forse voleva scattare un selfie.

Il 20enne non era da solo sul tetto della sua ex scuola quando improvvisamente è caduto giù, insieme a lui c’era un suo amico. In seguito al tragico episodio avvenuto nei giorni scorsi in provincia di Firenze, a Bagno A Ripoli, immediato è stato l’intervento del personale medico del 118. I sanitari, dopo aver prestato i primi soccorsi alla vittima, lo hanno trasportato in ospedale in condizioni disperate. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma ogni tentativo si è rivelato del tutto inutile. Le ferite riportate a causa del violento impatto al suolo erano troppo gravi, il ragazzo è morto poco dopo.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica della vicenda, hanno già ascoltato l’amico che si trovava insieme a Roberto nel momento in cui è precipitato dal tetto. Il 20enne era una giovane promessa del calcio, l’Asd Fortis Juventus 1909 su Facebook gli ha dedicato un post con parole speciali per dirgli addio.

LEGGI ANCHE -> “Omicron porterà la fine della pandemia”, parola dell’Oms