Claudia Lepore uccisa e nascosta nel frigo: liberati i due amici della vittima

I fatti risalgono al 21 gennaio 2021 a Santo Domingo, dove la 59enne Claudia Lepore è stata torturata e uccisa all’interno della sua abitazione. Il suo cadavere era stato poi nascosto all’interno del suo frigorifero. Ilaria Bennati e Jacopo Capasso, due amici della donna, erano stati ritenuti responsabili della sua morte poiché considerati i mandati dell’omicidio. Entrambi, però, dopo oltre un anno dalla terribile vicenda sono stati scagionati dalle accuse.

Accusato dell’omicidio di Claudia Lepore il 47enne Antonio Lantigua, conosciuto come ‘El Chino’. Stando alle dichiarazioni della sua fidanzata avrebbe torturato e ucciso la 59enne pagato dai due amici della donna. A quanto pare i due oltre al pagamento avrebbero offerto all’uomo anche una proprietà immobiliare. In seguito alle dovute indagini questa versione dei fatti non ha però trovato conferma, per questo il magistrato ha deciso di far cadere le accuse nei confronti di Bennati e Capasso.

Dopo oltre un anno dall’accaduto avvenuto a Santo Domingo i due potranno fare ritorno in Italia. Ci sono però ancora molti aspetti da chiarire in merito all’omicidio di Claudia Lepore. Tra questi la scomparsa del suo testamento e di molti suoi averi. Le indagini continuano per cercare di chiarire con esattezza cosa sia accaduto realmente.