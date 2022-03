Un giovane soldato russo in preda alla paura e alla preoccupazione si è arreso ed è stato subito accolto da un gruppo di donne ucraine. Queste lo hanno rassicurato, gli hanno dato qualcosa da mangiare e subito dopo gli hanno prestato un cellulare con il quale ha fatto una videochiamata alla madre per dirle che stava bene. Il ragazzo non è riuscito a trattenere le lacrime, il video ha fatto subito il giro del web.

Al telefono con la madre il giovane soldato russo non riusciva quasi a parlare mentre piangeva, una ragazza ucraina al suo fianco ha rassicurato la donna dicendole: “Non preoccuparti Natasha, tuo figlio è vivo e vegeto. Ti chiamerà dopo”. Molti i giovani soldati a combattere la guerra senza alcuna esperienza e in preda allo spavento, sono giorni difficili che stanno gettando nello sconforto molti di loro.

Dall’inizio della guerra Russia-Ucraina sarebbero già più di 5mila i soldati russi che hanno perso la vita. Rivolgendosi ai militari russi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto: “Siete tutti ragazzi giovani, non volete morire qui. Lo so molto bene. Non avete idea di dove state andando… Quindi arrendetevi, ragazzi. Vi daremo da mangiare, vi daremo acqua, nessuno vi molesterà. A differenza di voi, noi non uccidiamo persone non armate”.

