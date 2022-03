Vicenza, 25enne spara e uccide i genitori per soldi: si è costituito

La drammatica vicenda è avvenuta nella mattinata di ieri, martedì 15 marzo 2022 a Chiampo in provincia di Vicenza, dove un ragazzo di 25 anni con una pistola detenuta illegalmente ha sparato al padre uccidendolo. Poco dopo in casa è rientrata anche la madre e ha ucciso anche lei. In serata Diego Gugole, il figlio della coppia uccisa, si è recato nella Caserma dei Carabinieri per confessare il duplice omicidio.

In seguito alla confessione del 25enne gli agenti si sono immediatamente recati sul posto, un’abitazione situata in provincia di Vicenza, lì hanno trovato i corpi senza vita del 62enne Sergio Gugole e della moglie 59enne Lorena Zanin. Per aprire la porta di casa è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Il figlio delle vittime è stato arrestato e condotto nel carcere di Vicenza.

Agli agenti Diego Gugole ha rivelato di aver premeditato per circa un mese l’omicidio dei suoi genitori. Il motivo? Voleva impossessarsi dell’importante cifra di 800 mila euro che la coppia aveva investito per acquistare un immobile ad Arzignano e un’auto, aveva già anticipato una caparra la settimana scorsa. Il 25 anni ha ucciso il padre con due colpi di pistola alla testa mentre si trovava seduto in cucina. Non appena è rientrata in casa ha ucciso anche la madre con quattro colpi di pistola.

Il ragazzo aveva acquistato dei sacchi di tela, voleva nascondere i cadaveri dei genitori nell’appartamento in cui viveva. In serata un’amica della madre gli ha telefonato preoccupata perché si sarebbero dovuti incontrare ma non riusciva a mettersi in contatto con loro.

LEGGI ANCHE -> Guerra in Ucraina e psicosi: supermercati svuotati