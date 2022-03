I fatti risalgono al 15 febbraio 2020 a Sorso, all’interno di un bar il 46enne Francesco Douglas Fadda uccise la compagna 41enne Zdenka Krejcikova a coltellate. In seguito alla tragica vicenda l’uomo aveva raccontato che la vittima era entrata nel locale con un coltello in mano, a detta sua si era ferita da sola scivolando. Dalle indagini era però emerso che quel giorno la donna era andata via di casa dopo un furioso litigio con il compagno. Lui dopo averla raggiunta nel bar l’aveva prima ferita e poi portata via insieme alle figlie.

Dopo averla ferita l’aveva abbandonata vicino ad una guardia medica, il tempestivo intervento del personale medico del 118 si rivelò del tutto inutile. Le ferite riportate dalla donna erano troppo gravi, per lei non ci fu infatti nulla da fare. Quando il 46enne è stato arrestato in auto con lui c’erano anche le figlie, entrambe erano molto spaventate.

La sentenza della Corte d’assise di Sassari ha condannato Francesco Douglas Fadda all’ergastolo per l’omicidio volontario e premeditato della compagna, commesso con crudeltà. È stato anche condannato all’isolamento diurno per un anno e al pagamento provvisionale di 200mila euro a testa per le parti civili.

