Omicidio Fabiola Colnaghi, il figlio confessa: “Mi è partito il raptus”

Ha confessato il figlio di Fabiola Colnaghi, la 57enne uccisa nel pomeriggio di giovedì 21 aprile 2022 ad Aicurzio, in Brianza all’interno del suo appartamento. Ad ucciderla è stata il figlio di 24 anni, Davide Grazia, colpendola con violentissimi calci e pugni. È stato lui stesso ad allarmare le forze dell’ordine dopo ciò che aveva fatto per confessare tutto.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso, per la vittima però non c’era nulla da fare, i medici non hanno potuto far altro che dichiarare il suo decesso. Giunto in caserma il 24enne ha raccontato nel dettaglio come si è svolta la drammatica vicenda che ha causato la morte di Fabiola Colnaghi. Tra le varie cose ai Carabinieri Davide Grazia ha detto: “Ero depresso, nervoso, ci pensavo da tempo. Poi, vedendo l’allegria di mia madre tranquilla che canticchiava, mi è partito il raptus“.

Il figlio della vittima ha raccontato di aver colpito la madre all’improvviso facendola sbattere contro l’armadio. Quando lei è caduta a terra ha iniziato a colpirla con ferocia, violenti calci e pugni che non le hanno lasciato scampo. Quando era già morta le ha anche tagliato i capelli e le ha versato della candeggina sul viso.