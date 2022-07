Dramma nella notte a Bari, all’interno di un’abitazione situata nel quartiere Palese. Protagonista della tragica vicenda una donna di 34 anni diventata mamma meno di un mese fa. Mentre aveva tra le braccia la sua bimba di soli 24 giorni la vittima è caduta da una scala a chiocciola che si trova all’interno del suo appartamento.

La caduta le è costata la vita, in seguito alla vicenda avvenuta intorno alle tre di notte notte a Bari immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul posto, purtroppo però non c’è stato niente da fare. I sanitari hanno tentato a lungo a farla restare in vita ma ogni tentativo si è rivelato del tutto inutile, la giovane 34enne è infatti morta durante il trasporto in ospedale. Al momento non è noto se sia caduta perché è scivolata o se ha accusato un improvviso malore.

Fortunatamente non ha riportato alcuna ferita la neonata di 24 giorni che si trovava tra le braccia della madre quando è caduta dalle scale. La piccola in seguito al drammatico episodio si trova ricoverata nel reparto di Neonatologia al Policlinico per i dovuti accertamenti ma è in buone condizioni.

