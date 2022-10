L’assurda vicenda si è svolta domenica 2 ottobre 2022 a Castel Gandolfo, comune della città di Roma, i responsabili però sono stati arrestati nella giornata di oggi, mercoledì 12 ottobre. Colpevole di non aver potuto pagare gli ultimi affitti dell’abitazione in cui vive, un uomo di 38 anni è stato picchiato e torturato per ben 18 ore prima di riuscire a scappare.

Tre dei suoi aguzzini, tra questi anche il proprietario di casa sua, si sono presentati a casa sua e lo hanno picchiato con molta violenza. Subito dopo l’hanno costretto a salire in auto per raggiungere una villetta in un luogo isolato, dove hanno continuato a torturalo per ore. Sul luogo in cui lo hanno selvaggiamente picchiato c’erano altre due complici. Lo hanno ferito con pugni e calci, lo hanno colpito con un bastone metallico e lo hanno anche ferito con un machete alla gamba.

Le cinque persone che lo hanno sequestrato e picchiato pretendevano che chiedesse 5mila euro ad un amico per darli a loro, nonostante il suo debito fosse di 2mila euro. Gli hanno detto che in caso contrario gli avrebbero tagliato le dita delle mani l’orecchio e avrebbe subito sessuali violenze. Dicendo di dover andare in bagno il 38enne è riuscito a scappare, trovando rifugio nella portineria di un comprensorio. Immediato è stato l’intervento dei soccorritori e dei Carabinieri, l’uomo aveva ferite su tutto il corpo, alcune anche gravi. In seguito alle dovute indagini oggi le cinque persone che lo hanno rapito e torturato sono finite in carcere. Sono accusati di sequestro di persona, tentata estorsione, rapina aggravata, lesioni personali aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

