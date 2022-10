La vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, domenica 23 ottobre 2022 in un comune della provincia nord est di Roma. Un bimbo di sei anni mentre giocava per le vie del paese è caduto da un muretto alto circa due metri e ha sbattuto la testa a terra. A causa della caduta ha riportato anche una ferita al costato.

In preda alla paura sono stati i cugini del bambino che stavano giocando insieme a lui a lanciare l’allarme. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale del 118 sul luogo in cui si è svolto l’accaduto ieri in provincia nord est di Roma. Il bimbo di soli sei anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma in eliambulanza.

Cadendo dal muretto ha sbattuto forte il capo ma fortunatamente le conseguenze non si sono rivelate tragiche, il piccolo infatti non sembra essere in pericolo di vita. Sul luogo in cui si è svolta la vicenda sono intervenuti anche i Carabinieri per le dovute indagini sul caso. Le forze dell’ordine, anche grazie alle testimonianze di coloro che hanno assistito alla caduta, chiariranno con esattezza come si è svolta quella che si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia.