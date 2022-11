Antonella Clerici, rivelazioni hot: “A letto conta quantità e qualità”

In un’intervista rilasciata al Messaggero Antonella Clerici si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni, anche in merito alla sua sfera personale ed intima. Tra le varie cose ha chiaramente lasciato intendere che in passato faceva l’amore tutti i giorni, con l’età però anche se il numero di volte è diminuito non rinuncia alla ‘qualità’ sotto le lenzuola.

Per lei quindi meglio ‘pochi ma buoni’, lei stessa ha detto che a letto le coccole vanno bene, però non solo quelle. Ha poi aggiunto: “Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?” In passato parlando di sfera intima aveva parlato di travestimenti e parrucche, un piccante dettaglio che ha confermato ancora dicendo che per stare bene insieme ognuno trova il suo modo.

Spazio poi alla chirurgia estetica, anche lei negli anni si è lasciata tentare e si è fatta qualche ritocchino. Antonella Clerici ha rivelato di aver iniziato ad andare dal chirurgo all’età di 40 anni e ci va non più di due volte l’anno. Ci ha tenuto a precisare che non vuole trasformarsi, fa poche cose ma continuative, a detta sua è meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi innaturali e improvvisi.

LEGGI ANCHE -> Ex gieffino spiazza: “Al GF Vip mi sarei tolto la vita se…”