Antonella Clerici sbotta in tv: “Il sugo è stato il mio successo”

Antonella Clerici oggi a È sempre mezzogiorno, programma che conduce su Rai Uno, si è lasciata andare ad un duro sfogo per mostrare solidarietà a Benedetta Rossi. Ieri la nota blogger è apparsa in lacrime sul suo profilo Instagram e ha parlato dei tantissimi insulti che quotidianamente riceve. In molti la accusano di essere ignorante e di non essere in grado di cucinare.

La nota conduttrice oggi in diretta è sbottata dicendo che come ha detto Francesco Canino hanno stancato i tanti ‘gastrofighetti’. Pensa che la cucina non deve essere snob ma pop. Negli anni anche a lei hanno riservato simili atteggiamenti, ha infatti rivelato alcuni retroscena su Sanremo. Antonella Clerici è stata la conduttrice del noto ed amatissimo festival nel 2010, in quella edizione nessuno accettò di co-condurre la kermesse insieme a lei.

Ha poi raccontato che c’è stato un cantante di cui non rivelerà mai il nome che disse che non avrebbe partecipato perché la conduttrice ‘sapeva troppo di sugo’. Lei ha così replicato: “Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda.” Antonella Clerici ha poi concluso il suo sfogo dicendo che parlare di cucina non è affatto di serie B. A parer suo passa la cultura attraverso la cucina, una cosa che ad oggi molti radical chic non hanno ancora capito.

