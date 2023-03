La vicenda si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia, è successo ieri sera a Seregno, comune in provincia di Monza e della Brianza. Nel giorno della festa del papà un uomo di 37 anni di origine ucraina ha messo in serio pericolo non solo la sua vita ma anche quella del figlio di soli 5 anni. Il motivo? Guidava mentre era completamente ubriaco.

Una volante della Polizia lo ha inseguito dopo che è passato col il semaforo rosso e li ha ignorati quando hanno provato a fermarlo. L’inseguimento è durato pochissimo, gli agenti infatti sono riusciti presto a fermare l’auto. Il conducente del veicolo era in evidente stato di ebrezza, faceva addirittura fatica a parlare. La cosa più grave è il fatto che in auto ci fosse anche il figlio di cinque anni.

Dopo qualche tentativo andato male il 37enne è riuscito a sottoporsi all’alcoltest, questo ha dato esito positivo, 3.68 grammi per litro di alcol nel sangue. L’uomo ha superato il limite consentito, 0,5, di circa sette volte. I suoi valori erano da coma etilico, mettendosi comunque alla guida ha messo in serio pericolo la vita del figlio oltre alla sua nella serata di ieri a Seregno. In seguito all’accaduto l’uomo è stato denunciato, il bambino invece è stato affidato alla moglie.

