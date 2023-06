Serie A, ecco chi parte in pole per lo scudetto

In pieno calciomercato, è tempo di programmare la nuova stagione di Serie A. Archiviato il campionato con lo storico scudetto del Napoli, è il periodo dedicato ad acquisti e cessioni, con i calciatori e gli allenatori a riposo in vista del mese di luglio, quando si ritroveranno insieme per i primi raduni. Al momento i club sono impegnati a rafforzare le rispettive rose, con tutte le big intenzionate a partire in pole per il titolo.

Le partite da giocare oggi non sono tantissime come a settembre, sebbene c’è il campionato europeo Under 21 a tenere banco, oltre ad alcuni tornei minori, come quelli del Nord Europa. In attesa che ripartano le principali competizioni europee, tra cui la nostra Serie A, i bookmakers hanno stilato le favorite per lo scudetto 2023-2024: Inter, Napoli, Juventus e Milan.

L’Inter favorita dopo la finale persa in Champions

Lo scorso anno l’Inter ha terminato il campionato in terza posizione, ha vinto la Supercoppa italiana e la coppa nazionale ma ha perso la finale di Champions League contro il Manchester City. Senz’altro una buona stagione che sarebbe potuta diventare eccellente con il trionfo europeo. Così non è stato ma i nerazzurri di Inzaghi ci vogliono riprovare, consci della propria forza. Certamente il campionato rappresenterà uno dei principali obiettivi, ecco perché sono considerati i favoriti per la vittoria del tricolore dai principali bookmakers.

Il Napoli sogna il bis

Il Napoli Campione d’Italia, orfano del tecnico Spalletti, sogna un fantastico bis con il nuovo allenatore, l’ex romanista Rudi Garcia. Secondo gli addetti ai lavori parte però dietro all’Inter, in quanto potrebbe risultare appagato dopo la magnifica cavalcata della scorsa stagione. Il presidente De Laurentiis ha già dichiarato che l’obiettivo principale sarà la finale di Champions, dopo che nella scorsa i partenopei sono stati fermati ai quarti dal Milan. Gli azzurri saranno certamente tra i protagonisti.

La Juventus alla caccia del riscatto

L’anno da poco concluso è stato parecchio tormentato per la Juventus. Uscita dalla Champions nella fase a gironi, eliminata nelle semifinali in Coppa Italia ed Europa League, chiuso il campionato al settimo posto a seguito della penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze. Il tecnico Max Allegri vuole tornare a vincere e portare nuovamente titoli alla Continassa. La qualità in rosa c’è, ecco perché i Bookmakers assegnano ai bianconeri il ruolo di terza forza nel prossimo campionato.

Il Milan senza Maldini e Tonali

Il Milan parte in seconda fascia nella lotta per il titolo, soltanto quarta nella griglia secondo gli esperti. Da una parte l’addio di Maldini e Massara alla dirigenza, dall’altro la probabile uscita di Sandro Tonali in direzione Newcastle. Al momento i semifinalisti Champions appaiono ridimensionati nel progetto, anche se il calciomercato è soltanto alle battute iniziali. Certamente i tifosi si attendono qualche colpo ad effetto, per rinforzare una rosa che al momento appare indebolita. La nuova proprietà ha l’esigenza di far quadrare i conti ma se vuole continuare ad essere competitiva, ha bisogno di qualche acquisto che possa far tornare il buon umore a tutti i supporters rossoneri, parecchio infastiditi dalle ultime vicende di mercato.