Prevalle, segue il marito con l’auto ma lo investe: muore 53enne

Dramma nella serata di ieri, mercoledì 19 luglio 2023 a Prevalle, in provincia di Brescia, dove un uomo di 53 anni ha tragicamente perso la vita. I fatti si sono svolti poco prima delle 22 in via Dante Alighieri, la vittima stava tornando a casa in bicicletta e la moglie lo stava scortando con l’auto per via del forte temporale in corso.

La donna stava dietro di lui a bordo del veicolo, ma poco prima di arrivare a casa lo ha investito. Al momento la dinamica del terribile incidente avvenuto ieri sera a Prevalle non è ancora chiara. L’uomo potrebbe essere scivolato per via dell’asfalto bagno finendo sotto l’auto della moglie Potrebbe anche essere stata lei a perdere involontariamente il controllo.

Sul posto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. Per il 53enne non c’è stato nulla da fare. La donna invece ha riportato qualche lieve ferita ed è stata ricoverata all’ospedale a Gavardo ed è sotto shock. La Polizia ha sequestrato i mezzi rimasti coinvolti nell’incidente e indaga per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda.

