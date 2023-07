Nifra, Tiede Night’s e lo streaming da Masada

La star slovacca trance Nifra torna di nuovo insieme a Tiede Night’s per un nuovo, unico attesissimo stream live dal Parco Nazionale di Masada in Israele, patrimonio storico dell’umanità dell’UNESCO.

Un appuntamento che è stato trasmesso in diretta sul canale YouTube di Nifra lo scorso 7 luglio 2023 e che arriva dopo lo streaming dello scorso andato in scena dal Mar Morto: un enorme successo che ha spinto Nifra e Tiede Night ad alzare l’asticella e ad organizzare un dj set nell’antica fortezza nel deserto di Giudea in Israele.

Nifra è una titana dalla trance, una dj autentica globetrotter della console, una produttrice per etichette discografiche quali Black Hole Recordings e Coldhabour. Il suo radio show Rebel Radio è seguitissimo in tutto il mondo e riceve il supporto di tutti i dj trance più importanti. Questa estate il suo calendario prevede esibizioni in festival quali Tomorrowland e Creamfields e nuove release discografiche. Quest’anno Nifra si è collocata al decimo posto come artista trance più quotata nella classifica di Trance Podium.

Gli streaming di Nifra hanno iniziato a diventare virali durante il lockdown del 2020. Ha iniziato a suonare in diretta streaming in location uniche quali il Landschaftspark di Duisburg in Germania. il Toren7 a Roermond e Nijmegen in Olanda, prima di iniziare a collaborare con il collettivo israeliano Tiede Night’s per lo streaming dal Mar Morto: l’inizio di una collaborazione che si sta evolvendo di continuo.

Masada, la location di questa nuova produzione, è assolutamente unica per bellezza e per portata storica. Si tratta di un vasto altopiano che si affaccia sul Mar Morto, dotato di una funivia e di un lungo sentiero tortuoso che conducono alle storiche fortificazioni costruite intorno al 30 a.C. Tra le rovine rimaste, il Palazzo del re Erode, che si estende su tre terrazze in roccia ed un bagno romano con pavimenti a mosaico. Il Museo di Masada ospita mostre archeologiche e ricostruzioni d’epoca; si tratta senza dubbio alcuno di un contesto unico per uno streaming di questo livello.

Da anni Tiede Night’s crea legami importanti nell’industria musicale globale, unendo realtà di riferimento al fine di lavorare per progetti importanti; la creatività di Tiede Night’s è proverbiale ed i live stream sono parte fondamentale dei suoi progetti.

“Ancora una volta offriamo ai fan della musica elettronica una performance di alta qualità in un contesto unico – affermano i componenti del team di Tiede Night’s – Abbiamo dovuto superare diverse prove ed asperità per organizzare tutto questo, ma tutto ciò ha reso l’esperienza ancor più piacevole ed emozionante.”

“Dopo aver collaborato lo scorso con Tiede Night’s per la produzione dal Mar Morto, volevo tornare con un nuovo streaming ed una nuova produzione insieme a questo team – afferma Nifra – Dopo aver visto alcune foto ed alcuni video del sito di Masada, ho pensato subito a questa location, per quanto potesse essere un progetto folle: ne ho parlato con Lidor di Tiede Night’s e siamo andati avanti. Ancora non mi sembra vero di aver ottenuto i permessi per realizzare quello che abbiamo realizzato: il risultato è davvero qualcosa di incredibile. Sono davvero entusiasta di essere arrivata a tanto grazie al team che ha lavorato insieme a me per questo progetto”.