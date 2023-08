Milano, bimbo di 3 anni investito da un taxi ma sta bene: i fatti

Sfiorata la tragedia a Milano nella mattinata di ieri, mercoledì 23 agosto 2023 in via Montebello, dove un bambino di soli tre anni ha rischiato la vita. I fatti si sono svolti intorno alle 8.30 fuori dall’ufficio immigrazione della questura di Milano, dove la giovane vittima si stava recando insieme ai suoi genitori.

Per pochi istanti il piccolo è sfuggito all’attenzione dei familiari, un taxi in corsa lo ha colpito ma fortunatamente viaggiava a bassa velocità. Sono stati attimi di paura sia per i familiari del bambino che per il tassista. Quest’ultimo è subito sceso dal taxi dopo l’incidente per prestare soccorso al bambino. Sul luogo in cui si è svolta la vicenda immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. Il bimbo di soli 3 anni è stato portato in codice verde al pronto soccorso della clinica De Marchi.

Il bambino non ha riportato lesioni gravi a causa dell’incidente, le sue condizioni di salute infatti non sono preoccupanti. Sul luogo dell’accaduto la Polizia ha ascoltato la versione del tassista e ha effettuato i dovuti rilievi per stabilire con esattezza come si sia svolta la vicenda.

