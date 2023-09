Tale e Quale, salta la partecipazione di Cristina Scuccia: Conti svela il motivo

Stando ai rumors Cristina Scuccia avrebbe dovuto fare parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda su Rai Uno da venerdì 22 settembre 2023. Reduce dall’esperienza vissuta all’Isola dei famosi era pronta per una nuova avvenuta televisiva, sembra però che non sia riuscita a trovare un accordo con la produzione del programma.

A fare chiarezza in merito alla sua assenza nel programma ci ha pensato Carlo Conti in un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv. Il conduttore ha ammesso che aveva davvero scelto Cristina Scuccia, durante le trattative però lei ha posto paletti e condizioni che loro non hanno potuto accettare. Ha spiegato che l’ex suora chiedeva di avere il controllo in merito alla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e altro ancora. La produzione è stata costretta a rifiutare perché se avessero accettato questi favoritismi nei suoi confronti per correttezza avrebbero dovuto concederli anche agli altri concorrenti.

Non appena hanno rifiutati Cristina Scuccia ha deciso di non partecipare a Tale e Quale Show, loro con molta serenità hanno accettato la sua scelta. Carlo Conti ha poi concluso dicendo: “Anche perché a Tale quale show, pure quest’anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare.”

