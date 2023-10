Victoria e David Beckham, quasi al capolinea per infedeltà: parla la coppia

Stanno insieme da 26 anni ma non è sempre stato tutto ‘rose e fiori’ tra Victoria e David Beckham, a farlo sapere sono stati proprio loro. In passato sono circolati molte voci sui presunti tradimenti dell’ex calciatore ai danni della moglie, i due ne hanno parlato nella docu-fiction dedicata alla carriera di lui.

Per un periodo l’ex calciatore nel 2003 ha vissuto da solo in Spagna, giocava nel Real Madrid. L’ex segretaria svelò di aver avuto una relazione con lui per qualche mese, altre donne rivelarono lo stesso. La coppia non ha confermato in modo ufficiale l’infedeltà, ma ha fatto sapere di essere stata ad un passo dal divorzio. La nota stilista senza giri di parole ha detto che quello è stato il periodo più difficile della sua vita. Provava risentimento nei confronti del marito e sembrava che i due non si appartenessero più.

Anche David Beckham ha parlato di quel periodo, dicendo che non sa come siano riusciti a superarlo. Tra le varie cose ha detto: “Victoria è tutto per me e sapere che soffriva è stato incredibilmente difficile.” Ogni giorno l’ex calciatore stava male per via della loro situazione sentimentale, col tempo però hanno capito che dovevano lottare per salvare la loro famiglia e ci sono riusciti.

