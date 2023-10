Emanuele Filiberto svela: “Ho tradito mia moglie”, poi parla dell’uso di droghe

Nella nuova puntata di Belve in onda stasera, martedì 3 ottobre 2023, tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà anche Emanuele Filiberto di Savoia. Diverse le tematiche affrontate con il noto principe, che si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni relative anche alla sua sfera privata. La conduttrice gli ha chiesto di parlare del suo attuale rapporto con la moglie Clotilde Courau, lui ha ammesso di averla tradita in passato.

Tra le varie cose l’ex giudice di Amici ha detto: “Tradimenti? Purtroppo sono successi: ci sono state delle spiegazioni, ci sono stati dei perdoni, non subito.” Ha poi continuato dicendo che tra loro c’è un grandissimo rispetto e un grandissimo amore che è andato oltre i tradimenti, oggi il loro matrimonio procede a gonfie vele. Emanuele Filiberto non ha negato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti durante un periodo della sua vita, ne aveva già parlato altre volte in passato.

Alla conduttrice ha detto che l’uso di droghe è legato al fatto di essere chiusi, introversi e di non poter affrontare in modo sano e normale l’altro come potrebbe fare oggi. A detta sua quei paradisi artificiali facevano mostrare sentimenti che non avrebbe mai mostrato normalmente. Ha poi concluso dicendo di aver provato parecchi tipi di droghe, a quell’epoca però andava molto la cocaina.

