Gennaio 2024: a Cannes il grande ritorno di MIDƐM+

MIDƐM+ torna al Palais des Festivals et des Congrès di Cannes (Francia). Da mercoledì 24 a sabato 27 gennaio 2024 torna un festival, una conference ed un marketplace leader di settore, dedicato ad unire l’universo musicale attraverso dialogo ed innovazione.

Il Marché International du Disque et de l’Édition Musicale è pronto ad offrire infinite opportunità di interazioni, crescita, confronto e apprendimento per contribuire a portare l’industria muslcale nel futuro che per molti aspetti è già presente. Il programma di MIDƐM+ 2024 si prospetta ricco di appuntamenti: concerti, conferenze e meeting ideali per unire e far interagire i rappresentanti dell’industria musicale al fine di creare valide opportunità professionali e di business per sviluppare e far espandere al meglio le attività dei partecipanti.

Mai come in questa fase storica l’industria musicale si trova ad affrontare sfide mai viste e vissute in precedenza; MIDƐM+ è pronto a fare la sua parte proponendo una serie di idee e soluzioni concrete con relatori, addetti ai lavori ed esperti di alto livello. Il tema scelto per l’edizione 2024 di MIDƐM+ è DISTORTION, atto a sfidare i luoghi comuni e ad affrontare al meglio il futuro attraverso il potere da sempre rivoluzionario della musica. Tra gli argomenti chiave di questa edizione, l’inclusione di tutte le industrie creative e culturali, marchi e servizi, un Public Affairs Summit dedicato a dialogo e collaborazione, la promozione dei futuri talenti attraverso la formazione professionale in accademie, la creazione di nuove opportunità professionali e tanto altro ancora.

MIDƐM+ risponderà a quesiti importanti quali l’incidenza delle nuove tecnologie nella musica; il valore della musica nell’era dell’intelligenza artificiale: progresso o rovina; elitarismo o equità: il paradosso del modello basato sugli artisti; musica nei videogiochi e nelle realtà virtuali; come i festival stanno promuovendo eventi ad impatto zero; la sostenibilità dei tour e tanto altro ancora.

Tra i relatori di MIDƐM+ figurano Sébastien Borget, COO e Co-Fondatore di The Sandbox, Jean Bourcereau, Socio Amministratore di Ventech, Srishti Das, Fondatrice di Hivewire, Aranyaka Verma, Fondatrice di Off the Wilderness, Bruce Hamilton, Socio Generale presso Everybody Ventures, Robin Wauters, Fondatore di Tech.eu, Nick Holmsten, Fondatore e Co-CEO di TSX Entertainment, Anne McKinnon, CEO e Co-Fondatrice di Ristband, Per Sundin, CEO di Pophouse Entertainment, Oscar Höglund, CEO e Co-Fondatore di Epidemic Sound, Steve Astephen, CEO e Fondatore di The Familie e Lorrain de Silva, Direttore Generale di Best Nights VC.

Fedele e coerente alla sua missione, MIDƐM+ ha creato la comunità Music Seekers+ (MuSee+), che consente un dialogo attivo durante tutto l’anno tra i leader di tutto il mondo nel settore musicale. Questa comunità si riunisce una volta all’anno a Cannes per MIDƐM+, autentico punto di riferimento mondiale di categoria: con MuSee+ si fa network nel verso della parola, dando importanti indicazioni e spunti di riflessione a tutto il settore.

Prima di MIDƐM+, ogni startup fondata dal 2020 – con meno di un milione di euro di finanziamenti raccolti – è stata invitata a partecipare alle MIDƐM+ Start-Up Battles, una competizione riservata alle principali innovazioni in ambito Web3, Cultura, Esperienza, Intelligenza Artificiale ef Impatto Ambientale. I 50 finalisti selezionati parteciperanno a MIDƐM+ con la possibilità di esporre i loro progetti con il tempo e la visibilità che soltanto opportunità come queste possono offrire. Un motivo in più per partecipare a MIDƐM+, mai come quest’anno così importante e decisivo.

È possibile registrarsi a MIDƐM+ a questo link

sito | dove: Cannes, Francia | quando: dal 24 al 27 gennaio 2024

foto ufficio stampa MIDƐM+