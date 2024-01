I primi headliner di BEONIX Music Festival 2024 

BEONIX Music Festival è pronto a tornare a Cipro per la prossima edizione, in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre 2024. Fatboy Slim e Claptone i primi headliner annunciati, insieme a Estella Boersma, GHEIST (live), Teenage Mutants e Undercatt.

BEONIX Music Festival è un mix vincente di arte, musica e cultura, capace di alternare i generi musicali più diversi, grazie ad una selezione di artisti di profilo internazionale pronti a tornare a BEONIX in quel di ETKO a Limassol (Cipro). Tecnologie all’avanguardia, installazioni e forme d’arte varia offrono tutte le caratteristiche ideali per vivere al meglio un’esperienza come il festival cipriota, che quest’anno proporrà tre stage, 50 dj ed oltre 30 ore di musica elettronica.

Alla scorsa edizione hanno partecipato migliaia di persone provenienti da tutta Europa, con guest del calibro di Black Coffee, Paul Kalkbrenner, Stephan Bodzin, Maceo Plex e Oliver Huntemann. Quest’anno sarà ancora meglio.

Fatboy Slim e Claptone sono i primi headliner di BEONIX Music Festival annunciati per la prossima edizione, insieme a Estella Boersma, GHEIST (live), Teenage Mutants e Undercatt. Se spesso e volentieri si abusa del termine superstar per definire un dj, nel caso di Fatboy Slim la definizione suona davvero riduttiva: Fatboy Slim significa più di 35 anni di carriera, album epici quali ‘You’ve Come A Long Way, Baby’, collaborazioni con Madonna, David Byrne, Iggy Pop, vittorie ai Grammy e ai Brit Awards e tanto, tantissimo altro ancora. Claptone è sempre più un’istituzione in materia di House Music; il dj mascherato da anni ha saputo creare uno stile dentro e fuori la console, artefice di album e compilation quali “Closer” e “Masquerade” e di remix di grande livello per Depeche Mode, New Order e Disclosure.

“Adoriamo il nostro pubblico e cerchiamo sempre di ascoltarne i feedback – affermano gli organizzatori di BEONIX – In quest’ottica, vogliamo migliorare la location ed i contenuti del festival. Invitiamo sin da adesso tutti a venire a Cipro per un’esperienza di tre giorni che sia incredibile”.

I biglietti per BEONIX Music Festival 2024 sono disponibili a questo link