Firenze, aggressione in centro: 19enne ucciso a coltellate

La drammatica vicenda si è svolta la scorsa notte a Firenze, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, la vittima è un 19enne di origine moldava. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti.

Il giovane ragazzo dopo aver ricevuto i primi soccorsi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Santa Maria Nuova, sin da subito le sue condizioni di salute sono apparse disperate. Stando alle prime informazioni sul caso avvenuto la scorsa notte a Firenze la vittima è stata aggredita con diverse coltellate. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma ogni tentativo si è rivelato inutile, è infatti deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sull’omicidio indaga la squadra mobile, sul posto anche la Polizia Scientifica per i dovuti accertamenti del caso. Al momento le ipotesi sono diversi, tra queste anche un probabile regolamento di conti legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il 19enne potrebbe essere stato aggredito con ferocia per questioni di droga. Gli agenti continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda e per rintracciare il responsabile dell’omicidio.

