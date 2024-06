Valerio Scanu cambia totalmente vita: cosa fa oggi il cantante

In passato Valerio Scanu è diventato famoso per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, partecipò anche al Festival di Sanremo dove si aggiudicò la vittoria. Per un po’ di anni continuò a farsi spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione, partecipando a programmi e reality come Tale e Quale Show, L’Isola dei famosi, Il cantante mascherato e altri ancora.

Nella sua vita però oltre alla musica si è dedicato anche ad altro, a Roma aprì un negozio di abbigliamento e dopo essersi appassionato alla legge decise di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza conseguendo la laura. Adesso ha dato vita ad un nuovo progetto, che non ha nulla a che fare con la musica, sempre a Roma infatti ha aperto un salone di bellezza.

Da cantante Valerio Scanu è diventato un hair stylist, in una recente intervista ha fatto sapere che ama curare i capelli. Fino ad ora lo avevamo visto in vesti completamente diverse, ma almeno per il momento sarà questa la sua professione. In molti si stanno chiedendo come mai abbia fatto questa scelta, lui ha così risposto: “Perché dopo anni di esperienza ho deciso di aprire un nuovo salone, il mio nuovo salone“.

