Ilaria D’Amico dopo la morte della sorella: “Mi ha fatto ridefinire le priorità”

Ilaria D’Amico ha da poco dovuto affrontare una grave perdita, la sorella Catia è morta lo scorso 5 settembre dopo aver combattuto a lungo contro un tumore all’intestino. La nota giornalista Sky ha parlato per la prima volta del grave lutto che ha dovuto affrontare in un’intervista concessa al settimanale F. La sorella ha scoperto di essere malata a gennaio 2019, prima di quel momento non era mai stata male, la notizia ha sconvolto tutta la famiglia.

Sin dall’inizio la D’Amico ha supportato e confortato la sorella, più grande di lei di 12 anni, affrontando insieme a lei il percorso clinico. Catia è stata di nuovo male lo scorso maggio, le sue condizioni erano peggiorate moltissimo. Quella della sorella è stata una lunga e dolorosa battaglia contro la malattia, ma non è riuscita a vincerla, lo scorso 5 settembre è infatti morta. Ilaria D’Amico ha fatto sapere che era con la sorella quando è morta, da quel momento il suo modo di vedere e vivere la vita è totalmente cambiato. Lei stessa ha detto: “Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me. Oggi do meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza. Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità: il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia.”

Ilaria D’Amico parla della morte della sorella, la perdita ha cambiato la sua vita e le sue priorità

Dopo la morte della sorella Ilaria D’Amico ha lasciato il settore del calcio per dedicarsi a ‘temi di servizio’. La giornalista ha spiegato che questa era una scelta che voleva compiere da tempo, la sorella le ha dato la spinta per farlo davvero. In quel periodo Sky le ha proposto una prima serata di attualità, lei ha accettato di intraprendere questa nuova esperienza televisiva. La D’Amico ha spiegato che anche la sua relazione con Gianluigi Buffon ha influito sulla sua decisione. A detta sua sembrava che la loro storia desse fastidio nonostante loro non abbiano mai ostentato nulla. Ilaria ha poi concluso dicendo: “Ci siamo innamorati e abbiamo cercato di vivere tutto privatamente”.