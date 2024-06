Ponte San Nicolò, si allontana e cade nella canaletta: bimba di 3 anni muore annegata

Quella che sarebbe dovuta essere una giornata di festa si è trasformata in una vera e propria tragedia, i fatti si sono svolti a Ponte San Nicolò, vicino Padova. Nel pomeriggio di ieri, domenica 23 giugno 2024, diverse famiglie originarie del Camerun hanno partecipato ad un banchetto. Queste si sono accorte all’improvviso che una bambina di soli tre anni era sparita.

La piccola durante un momenti di distrazione dei familiari si è allontanata, quando però hanno notato la sua assenza era già troppo tardi. Tutti i presenti hanno iniziato a cercarla, il suo corpo senza vita è stato trovato in una canaletta piena d’acqua. Probabilmente la bambina è scivolata al suo interno e non è più riuscita ad uscire, la giovanissima vittima è morta annegata. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118, la bambina è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Padova, ma è stato del tutto inutile.

Giunta in ospedale la piccola era già morta, i medici non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso. Sul posto, a Ponte San Nicolò, sono intervenuti anche i Carabinieri. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si è svolta la vicenda e verificare eventuali responsabilità.

