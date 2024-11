“Pandora”, il nuovo singolo del duo Supanova

Si intola “Pandora” il nuovo singolo del duo italiano Supanova, in uscita venerdì 6 dicembre 2024 su Balkan Electro/Warner Music SEE. “Pandora” è una traccia caratterizzata da un vocal incisivo e da sfumature afro, ideale sia per l’ascolto sia per il dancefloor e che è destinata a far parte di tante playlist e djset di dj di riferimento

Un sound coerente, identitario e sempre in grado di distinguersi con messaggi autentici, attuali e ben definiti. Queste le caratteristiche principali della musica proposta da Supanova giovane duo bergamasco formato da Gabriele Brembilla e da Giancarlo Camera, autori di brani e licenze per etichette discografiche quali Time Records, Ego, Bip records, Dance and Love, Smilax, Roster Music e tante altre. Tracce quali “Baba Yetu” (deephouse) capace di raggiungere 1 milione e 700mila ascolti su Spotify e “No Fear”, entrata da subito in alta rotazione radiofonica, grazie anche al featuring dei francesi Panzer Flower.

https://balkanelectro.lnk.to/Pandora

I Supanova sono cresciuti musicalmente ispirandosi a Pink Floyd, David Bowie, Daft Punk, Bob Sinclar e David Guetta ed ai grandi classici della musica elettronica degli anni duemila. Si sono conosciuti durante i rispettivi studi universitari e – uniti dalla passione comune per la musica hanno iniziato a studiare la materia come si deve e a dedicarsi ai dj set ed alle prime produzioni, con Brembilla nel ruolo di dj, compositore e produttore e Camera in veste di compositore produttore e ingegnere di mastering.

Nel 2015 hanno dato vita a Bergamo a Solid Mastering, che si è subito specializzato nelle tecniche di produzione e mastering più avanzate, innovative e sperimentali, previo adeguato apprendistato seguendo corsi di mixaggio e mastering con un’istituzione assoluta in materia come Luca Pretolesi, con il suo studio di Las Vegas ha lavorato e lavora con Diplo, Skrillex e tantissimi altri. Tra le loro strumentazioni a disposizione, il Fairchild 670, compressore che si richiama ai grandi successi anni sessanta di Beatles, Pink Floyd e della Motown Records: i risultati raggiunti per quanto riguarda aspetti tecnici quali dimensione, bilanciamento e solidità hanno fatto in modo che artisti di fama mondiale come J Balvin e gruppi storici come I Nomadi abbiano scelto questo studio bergamasco per i loro mastering.