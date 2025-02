Risonanza, la nuova label di Stefano Ranieri

Il 2025 del dj e producer Stefano Ranieri è iniziato come meglio non potrebbe: insieme a Stefano Cinti aka Mash ha aperto Carcumlab, uno studio di mix & mastering dedicato alla musica elettronica e ha dato vita la sua etichetta discografica Risonanza.

“Shahrazad”, “Closed” e “To The Beat” sono i tre singoli usciti tra metà gennaio ed inizio febbraio. Queste e le prossime tracce sono sempre disponibili su Traxsource, dove da sempre è uno degli artisti più apprezzati.

Il nome della label Risonanza è lo stesso dell’album di Stefano Ranieri uscito su Nulu Electronic e vuole significare continua ricerca sonora, amplificazione della musica nelle emozioni di chi l’ascolta, unione di intenti tra l’energia del dancefloor e la profondità emotiva dell’elettronica. In questa fase iniziale Risonanza si dedicherà in particolare all’Afro House, strada facendo ci sarà modo di declinare la House Music in tutte le sue sfumature, dando più spazio possibile a talenti emergenti italiani e stranieri.

Nato a Pescara, classe 1974, da sempre Stefano Ranieri suona e produce House Music in tutte le sue sfumature, nella sua modalità più classica sino alle sonorità più dark, passando attraverso soulful, disco e deep house, sempre alla ricerca del giusto groove, muovendosi tra passato, presente e futuro della musica elettronica.