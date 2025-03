Due serate in Toscana in arrivo per le Sisters Cap

Doppio appuntamento in Toscana in arrivo per le Sisters Cap: sabato 22 marzo 2025 suoneranno a La Villa del Colle di Collesalvetti, Livorno, sabato 29 al Drop di Piano Coreglia (Lucca). Una loro canzone è stata appena scelta per il nuovo documentario del festival Tomorrowland.

Le sorelle Floriana B. Capriati e Ilenia R. Capriati (in arte Sisters Cap) sono dj e producer attive dal 2013; hanno suonato in diversi locali presenti negli ultimi anni nelle Top 100 Clubs di DJ Mag. All’estero in club quali Acquarius, Kalypso e Papaya in Croazia, Titos a Palma di Maiorca, Bees House e Playhouse in Cina, Pasha e Playboy Club in India. Le produzioni ed i set delle Sisters Cap spaziano dalla house alla progressive house, con sconfinamenti in altri generi musicali, primo tra tutti il cosiddetto future rave, che combina a sua volta techno e progressive house, senza trascurare melodia e la giusta energia e che è stato portato alla ribalta mondiale da David Guetta e dal suo fiero sodale Morten, con tanto di serata fissa ogni settimana all’Hï Ibiza ogni venerdì, il locale numero uno al mondo nella Top 100 Clubs della rivista DJ Mag. A fine dicembre la loro traccia “Save My Life” è stata selezionata per la colonna sonora di “One Year”, il film che racconta il 2024 dell’epico festival Tomorrowland.

Tra le produzioni discografiche delle Sisters Cap, spiccano quelle per Protocol Recordings, la label di Nicky Romero, per Smash Deep, sub-label di Smash The House, la label di Dimitri Vegas & Like Mike e Revealed Recordings, l’etichetta discografica di Hardwell. Nel 2024 sono state ospiti con un loro dj set in InDaKlubb su Radio 105, programma ideato e prodotto da Andrea Belli in onda da più di vent’anni e che da sempre ospita il meglio del djing mondiale, lo scorso 24 novembre è uscito il loro singolo “Toma Dale” e che ha segnato il loro debutto su Refinement, etichetta discografica che ha raccolto l’eredità della Ocean Traxx di Bini & Martini. A fine dicembre la loro traccia “Save My Life” è stata selezionata per la colonna sonora di “One Year”, il film che racconta il 2024 dell’epico festival Tomorrowland.

www.instagram.com/sisterscapdj