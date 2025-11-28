Dhune, il mare d’inverno a Misano Adriatico

Il mare d’inverno è uno stato d’animo: un luogo dell’immaginazione dove il tempo rallenta, i colori si fanno intensi e ogni dettaglio acquista un significato diverso. Da domenica 30 novembre 2025, all’Osteria La Mucca in Spiaggia a Misano Adriatico questo stato d’animo prende forma con DHUNE, il nuovo appuntamento domenicale ideato dal team del Peter Pan e della Villa delle Rose, che anche in questa occasione si sta avvalendo della consulenza dell’architetto Giovanni Cenni per quanto concerne il design.

DHUNE è un modo nuovo di vivere le domeniche d’inverno in Riviera: dal pranzo alla carta all’aperitivo, una giornata che unisce gusto, musica e atmosfera, trasformando la spiaggia in un salotto contemporaneo affacciato sul mare, un invito a scoprire una Romagna diversa, che continua a vivere e ad accogliere anche fuori stagione, valorizzando la magia delle sue giornate più silenziose e autentiche: tutto è questo diventa possibile grazie al Comune di Misano Adriatico che nell’ambito della stagione 2025/26 sta rendendo possibili iniziative funzionali al marketing territoriale ed alla diversificazione dell’offerta turistica.

Con DHUNE, la domenica cambia ritmo: più lenta, più intima, più vera. Un appuntamento che accende la riviera romagnola anche nei mesi più freddi e che invita a riscoprire tutto il fascino del mare d’inverno, che grazie a DHUNE ha trovato la sua casa.

foto di Luca Rossetti