Gran Galà del Calcio AIC 2025: tutti i premiati

Lunedì 1° dicembre 2025 lo Spazio Antologico – East End Studios di Milano ha ospitato la quattordicesima edizione del Gran Galà del Calcio AIC (Associazione Italiana Calciatori) l’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini e prodotto da Wonder Project.

Un’edizione realizzata col supporto di partner di eccellenza (Enel – Title Sponsor della serata, mentre Net Insurance e Lepas i Main Sponsor) e celebrata in una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata grazie al menù firmato dallo chef Davide Oldani e alle “incursioni” del comico Leonardo Fiaschi. Una sfilata di campioni, dirigenti, imprenditori e autorità, oltre a volti noti del mondo dello spettacolo, hanno sfilato sul red carpet d’ingresso che ha accolto tutti gli ospiti, tra gli scatti dei fotografi e le interviste della stampa.

Quindi il via ufficiale del Galà: sul palco Federica Masolin e Fabio Caressa di Sky Sport (media partner insieme a Rivista Undici) hanno presentato la serat aperto con un ricordo dell’avvocato Sergio Campana, storico presidente AIC, “narrato” dal popolare attore Rocco Papaleo. Subito a seguire l’incoronazione dei “migliori” con Scott McTominay trionfatore assoluto ed eletto Calciatore dell’Anno. Una notte di emozioni a forti tinte partenopee con il Napoli premiata “Società dell’Anno” e Antonio Conte “Allenatore dell’Anno”.

Oltre al miglior Giovane di Serie B – Nicolò Bertola – e alla new entry Daniele Doveri come Arbitro dell’Anno, nel corso del Galà è stata premiata la TOP 11 della scorsa Serie A; ruolo per ruolo, i più forti calciatori di un’ipotetica super squadra. Con un classico 4-3-3, Svilar tra i pali, in difesa Dumfries, Rrahmani, Bastoni e Dimarco; a centrocampo Barella, McTominay e Reijnders; attacco stellare con Lautaro Martinez, Kean e Retegui.

Riconoscimenti speciali sono andati a Francesco Pio Esposito (Premio “Il Campo Giusto” promosso da Fondazione Osservatorio Agromafie e da Coldiretti in collaborazione con AIC), alla coppia bianconera e campione d’Europa con la Nazionale Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini (Premio Legend alla carriera) e ad Alessandro Deiola, il cui gol della scorsa stagione contro il Venezia si è conquistato il titolo di “Gol dell’Anno” grazie alle preferenze dei tifosi sul sito del Galà per un sondaggio che, in totale, ha superato i 30mila voti.

Questi tutti i vincitori, categoria per categoria:

PORTIERE: Mile Svilar (Roma)

DIFENSORE DESTRO: Denzel Dumfries (Inter)

DIFENSORE SINISTRO: Federico Dimarco (Inter)

DIFENSORI CENTRALI: Alessandro Bastoni (Inter) e Amir Rrahmani (Napoli)

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Scott McTominay (Napoli) Tijjani e Reijnders (Milan)

ATTACCANTI: Lautaro Martínez (Inter), Moise Kean (Fiorentina) e Mateo Retegui (Atalanta)

MIGLIORE ASSOLUTO: Scott McTominay (Napoli)

ALLENATORE: Antonio Conte (Napoli)

SOCIETÀ: SSC Napoli

ARBITRO: Daniele Doveri

GIOVANE SERIE B: Nicolò Bertola (Spezia)

LEGEND: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini

PREMIO “IL CAMPO GIUSTO” COLDIRETTI: Francesco Pio Esposito (Inter)

VOTA IL GOL: Alessandro Deiola (Cagliari)