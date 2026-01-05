Amnesia Milano, gennaio 2026: tutti i suoi guest

Gennaio 2026: Amnesia Milano si ripresenta al suo pubblico fedele alle sue linee guida, grazie ad una visione ed una progettualità di ampio respiro, sempre abile nello scegliere ed alternare i dj in line-up, grazie a scelte che miscelano di volta in volta pesi massimi della console, giovani promesse e solide certezze, anche e soprattutto dando spazio a tanti nomi poi emersi e consolidatisi proprio dopo le loro serate all’Amnesia.

La programmazione di gennaio 2026 di Amnesia Milano prevede sabato 10 Fleur Shore, Zoig e Giulio Domi, sabato 17 Ale De Tuglie e Blacksun, sabato 24 Chris Stussy ed Elbio & Denis, sabato 31 Marco Faraone e White Off b2b Alex Rubia. Febbraio 2026 inizierà come meglio non potrebbe: venerdì 6 torna al Fabrique la one-night Vision – prodotta da Amnesia Milano – con Marco Carola The Birthday.

sabato 10 Fleur Shore, Zoig e Giulio Domi. Fleur Shore è una dj e producer britannica tra le più solide della nuova scena house e tech house mondiale. Il suo stile è diretto, groove-oriented, con linee di basso potenti e una forte impronta minimale. Fleur Shore (nella foto di Daisy Denham) vanta release per label del calibro di Cuttin’ Headz e Defected e da qualche mese ha lanciato la sua etichetta discografica UNDERGROWTH, che viene declinata anche sotto forma di eventi ed ha come obiettivo il desiderio di liberarsi delle banalità dell’attuale scena musicale e abbracciare l’ignoto sonoro.

sabato 17 Ale De Tuglie e Blacksun. Da tempo Ale De Tuglie è un dj e producer in grande ascesa: da anni presente nel roster di Music On (Marco Carola), questa estate De Tuglie ha suonato al Pacha di Ibiza per il closing party e in giro per il mondo. Lo scorso ottobre è stato tra i dj che hanno partecipato all’Amsterdam Dance Event ed è uscito il suo remix di “Follow” di Alexia, da quasi trent’anni una delle voci dance italiane più importanti e riconoscibili.

sabato 24: Chris Stussy e Elbio & Denis. L’olandese Chris Stussy torna all’Amnesia per il terzo anno consecutivo, dopo un 2025 veramente eccezionale e con un 2026 che non si prospetta da meno. Tra i suoi highlights del 2025, spiccano i tantissimi sold out in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, la new entry nella Top 100 DJs Poll di DJ Mag (al numero 81), i suoi nuovi progetti USS e Linger e l’album “Sakura”, firmato insieme a Locklead con lo pseudonimo Across Boundaries. Già in line-up nei più importanti festival estivi, Stussy prosegue la sua ascesa all’insegna di una coerenza musicale inattaccabile.

sabato 31: Marco Faraone e White Off b2b Alex Rubia. Best Techno DJ of the Year agli ultimi DJ Awards di Ibiza, da anni Marco Faraone (nella foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo) è molto più che un riferimento nel panorama mondiale della musica elettronica, grazie ed eclettismo ed una trasversalità che hanno pochi eguali. Fattori e qualità palesate anche e soprattutto con le sue produzioni discografiche, in particolare per Drumcode, la label di Adam Beyer, ma anche per Desolat, Moon Harbour, Rekids e DFTD, così come con la sua etichetta UNCAGE non manca mai di dare spazio ai talenti emergenti. Faraone ha iniziato a fare il dj da teenager, partendo da zero ed arrivando dove è arrivato: un messaggio importante per tutti quelli che vogliono dedicarsi alla musica.

