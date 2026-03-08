AMØK Mallorca, primavera 2026: tutti i guest

Dopo aver conquistato il premio “Best Nightclub in Mallorca 2025” ai Mallorca Electronic Music Awards, il club AMØK Mallorca presenta la sua Primavera 2026, con una serie di serate che propongono alcuni dei nomi più influenti della scena elettronica internazionale.

La stagione si è aperta il 6 marzo con Blackchild, la prima data di un calendario che vedrà protagonisti Ale de Tuglie & Manu González, Los Suruba, Toman e Oliver Koletzki tra marzo e inizio aprile.

Tra gli highlight spicca Jackies, il format house nato a Barcellona, che approderà all’AMØK l’11 aprile con Claptone, seguito dall’afterparty ufficiale con Les Castizos. Il programma prosegue con Super Flu (25 aprile), Lunnas (30 aprile) e D&B All Stars (3 maggio), prima di uno dei momenti più attesi della stagione: il takeover Drumcode (8–10 maggio) con Adam Beyer, Joris Voorn, Pan-Pot e altri protagonisti della techno internazionale. Oltre alla musica elettronica, AMØK continuerà a proporre eventi crossover con i format BONITX e Tribu Latin Tech, oltre a uno speciale concerto della star globale del reggaeton J. Alvarez.

In vista della nuova stagione il club ha inoltre completato importanti upgrade tecnici, tra cui nuove aree VIP, un sistema luci completamente rinnovato ed un impianto audio D&B Audiotechnik potenziato. Aperto nel 2024, AMØK si è rapidamente affermato come uno dei nuovi punti di riferimento del clubbing mediterraneo grazie al design contemporaneo, alle piste indoor e outdoor e ad una programmazione che combina artisti underground e grandi nomi internazionali.

Biglietti ed ulteriori informazioni in questo link.