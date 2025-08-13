5 buoni motivi per andare all’AMØK Club di Maiorca

La nightlife di Maiorca sta vivendo una vera rivoluzione — e al centro di tutto c’è l’AMØK Club. A soli 3 km dall’aeroporto di Palma, questo locale dal design all’avanguardia e dall’atmosfera immersiva sta riscrivendo le regole del clubbing sull’isola. Dimentica quello che pensi di sapere sulle notti estive in Spagna: AMØK unisce programmazione musicale di livello internazionale, produzione scenica mozzafiato e un pubblico cosmopolita che non ha nulla da invidiare a Ibiza. Ecco perché dovrebbe essere nella tua lista “da non perdere” per l’estate 2025.

Un’esperienza oltre il semplice clubbing

AMØK non è solo un posto dove ballare: è un viaggio sensoriale totale. Più di 140 luci mobili, effetti megatron, cannoni di coriandoli e visual immersivi trasformano ogni serata in uno spettacolo ad altissima definizione.

Due anime in un’unica location

Sette giorni su sette di musica, divisa tra una terrazza open-air perfetta per i set al tramonto e una main room indoor ad alta energia, con sonorità house e techno di ogni sfumatura. Il passaggio dalle vibrazioni rilassate della terrazza all’euforia della pista interna è qualcosa che solo AMØK sa offrire.

Eventi esclusivi che trovi solo qui

Tra le novità spicca Masaka Africana — ogni giovedì un’esplosione di Afro-house, deep house e progressive, arricchita da performance dal vivo, arte e fuoco. Con oltre 11 performer da Ibiza e il DJ/produttore Mickey Dastinz come headliner, è un’esperienza unica, completata da street food internazionale e un vivace mercato boho.

Una line-up stellare per l’estate

L’estate 2025 porta in console nomi di punta della scena elettronica: Alle Farben (12 luglio), Archie Hamilton (13 luglio), Melanie Ribbe (20 luglio), Ben Klock (3 agosto), James Hype (16 agosto) e Ilario Alicante (23 agosto). Che tu ami la techno ipnotica, la house più calda o gli inni da dancefloor, AMØK non delude mai.

Magia al tramonto ogni domenica

La TRIBU Sunset Party è un rituale settimanale che trasforma la terrazza in un paradiso di beat elettronici rilassati, tech latino e viste mozzafiato sulle colline maiorchine mentre il sole cala.

In breve: AMØK non è solo un club — è il cuore pulsante della nuova identità notturna di Maiorca. Quest’estate, la domanda non è se andarci, ma quando.