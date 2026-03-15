“Antropocene”, il ritorno discografico di Francesco Zappalà

Antropocene deriva dal greco anthropos (uomo) e kainos (recente) ed indica la nostra attuale era geologica, nella quale l’essere umano è il principale elemento in grado di modificare ambiente, clima e struttura del pianeta Terra: un termine che descrive i cambiamenti così profondi ai quali stiamo assistendo. “Antropocene” è il titolo del nuovo EP di Francesco Zappalà, uscito sabato 7 marzo 2026 su ZPL – esclusivamente in vinile – e disponibile negli store dedicati e nel sito Zaplanet. Un EP che segna il ritorno discografico di Zappalà, il modo migliore di celebrare i suoi primi quarant’anni da deejay.

“Antropocene” è composto da otto tracce e si apre con “Great Reset”, un brano nel quale Zappalà ha realizzato un arrangiamento personale basato sulle note originali della tromba del maestro Paolo Fresu. Un brano nato dalla collaborazione con la casa di produzione 39Films durante la lavorazione del film “Conversazioni con Altre Donne”, diretto da Filippo Conz e girato a Tropea. Inizialmente coinvolto come deejay per un cameo, Zappalà ha poi contribuito alla colonna sonora con brani inediti; questa traccia e la stretta collaborazione con il regista hanno rappresentato il momento decisivo che ne ha riacceso l’ispirazione e dato origine all’intero progetto discografico di “Antropocene”, il modo migliore per festeggiare i suoi primi quarant’anni da deejay.

“Questo EP è anche un tributo a tutti i dj che trovano nella ricerca musicale e creativa uno stimolo per proporre sempre cose nuove ed originali e allo stesso classiche e dimenticate. In questo contesto il richiamo all’uso dei dischi in vinile anche per i miei dj set è stato automatico – spiega Zappalà – Uno stimolo anche a riscoprire l’emozione di mixare toccando il vinile del disco con le dita, e lasciare che questo lasci un solco nell’anima dell’ascoltatore. Gli strumenti musicali sia classici che analogici, i supporti fonomeccanici e le frequenze generate, amplificate, riscaldate da una valvola o un transistor diventano così strumenti di resistenza musicale sia manuale che percettiva, offrendo un’alternativa a quella sempre più perfetta e automatizzata dell’era digitale”

Protagonista assoluto della scena club italiana per quasi 40 anni, Francesco Zappalà è stato uno dei primi disc-jockey italiani ad affermarsi a livello mondiale con le competizioni DMC – la competizione per DJ più longeva e prestigiosa – arrivando a classificarsi secondo nella finale mondiale alla Wembley Arena di Londra. Apprezzato per la passione e il carisma che ha sempre infuso nel suo lavoro, Zappalà è giustamente considerato un vero fenomeno di tecnica, sensibilità musicale ed esperienza. Ha suonato nei più importanti club di tutto il mondo e deve essere considerato un prezioso riferimento per più generazioni di amanti della musica elettronica, clubbing e djing: da sempre sperimentatore delle nuove tecnologie legate alla musica, nel 2026 torna in modo convinto alle proprie origini, proponendo il suo nuovo EP ed i suoi set dal vivo.

web: https://zaplanet.net

instagram: francesco_zappalà_official

bandcamp: https://francescozappala.bandcamp.com