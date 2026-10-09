Aperyshow, musica solidarietà: il debutto a Milano

Dopo le edizioni in Veneto, tra Treviso e Jesolo, Aperyshow Charity Event arriva per la prima volta a Milano. Nato grazie a Lobby Agency, il format unisce intrattenimento e solidarietà e ha raccolto e distribuito oltre 700mila euro ad associazioni ed enti non profit. Sabato 10 ottobre 2026, dalle 10.30 a mezzanotte, l’ex Macello di viale Molise accoglie Aperyshow per una giornata di musica con ingresso libero e donazione volontaria. A portare il festival nel capoluogo lombardo è The Corp, consorzio italiano attivo nel settore dell’entertainment, con il patrocinio del Comune di Milano.

La line-up comprende Clara, Chadia, Damante, Paky, Merk & Kremont, Asco, Twenty Six, Chimirri, Don Pero, Eddy Veerus, Grelmos, Kiss’n’Fly, Magh, Piero Gatto, Rizzo, Solto e Volpi. In programma anche i format Beat Mode, Club for Life, Favela Chic, I Love Social Club, Infusion, Italianissima, Magazzini Generali, Noon, Señorita, Terzo Tempo, Tussy e Woad, oltre a diversi vocalist.

Sabato 10 ottobre 2026 l’ingresso ad Aperyshow è libero con donazione volontaria. Registrazione obbligatoria a questo link.