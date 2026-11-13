Polaris 2026: installazioni e timetable

Dragon-O e ORGANYSMO arrivano per la prima volta in Svizzera, dal 22 al 26 novembre a Verbier, grazie al festival Polaris. In programma una mostra aperta a tutte le età e una performance audiovisiva di tre ore.

Dopo le presentazioni al Coachella in California e al Sónar di Barcelona, Dragon-O, la monumentale scultura luminosa realizzata da LedPulse, arriva per la prima volta in Svizzera. Dal 22 al 26 novembre 2026, presso l’Espace Saint-Marc a Verbier, l’installazione sarà al centro di una mostra aperta a tutte le età e diventerà il fulcro di ORGANYSMO, una performance audiovisiva di tre ore in programma giovedì 26 novembre 2026.

Dragon-O si distingue dalle tradizionali installazioni basate su schermi per la capacità di creare immagini tridimensionali direttamente nello spazio fisico. Migliaia di punti luminosi controllati individualmente e sospesi nell’aria danno forma a figure visibili a occhio nudo da diverse angolazioni. Domenica 22 e lunedì 23 novembre, dalle 11 alle 16, l’installazione sarà abbassata, permettendo ai visitatori di avvicinarsi ai diversi moduli e osservarne il funzionamento. La mostra, aperta a tutte le età, si rivolge anche alle famiglie e alla comunità locale, mentre il festival in quanto tale è riservato a chi abbia compiuto 18 anni. L’accesso è compreso nei pass del primo weekend del festival, venerdì 20 e sabato 21 novembre.

Giovedì 26 novembre, dalle 19 alle 22, Dragon-O si solleverà diventando il fulcro di ORGANYSMO, performance audiovisiva sviluppata da LedPulse attraverso i suoi progetti a Ibiza e Berlino. Luce e suono saranno orchestrati dal vivo, mentre sensori di movimento e intelligenza artificiale permetteranno alla scultura di reagire ai movimenti delle persone presenti, modificandosi in tempo reale. Ai partecipanti saranno inoltre forniti speciali occhiali per amplificare la percezione della profondità e l’impatto visivo dell’installazione.

“Con Polaris vogliamo andare oltre il dancefloor, accogliendo famiglie, residenti e chiunque sia curioso di scoprire nuove forme di espressione artistica – spiega Mirko Loko, direttore artistico di Polaris – La nostra ambizione è fare di Polaris molto più di un festival musicale, trasformandolo in una destinazione culturale e artistica nella quale si incontrino creatività contemporanea, nuove tecnologie e innovazione, come abbiamo già iniziato a sperimentare con l’edizione dello scorso anno”.

Dopo la line-up, ecco le timetable

Dopo aver annunciato la line-up, Polaris rivela con buon anticipo anche le timetable del suo doppio weekend: nel complesso, una proposta musicale che costituisce un autentico giro del mondo all’insegna della musica elettronica, dalle origini della techno di Detroit alla house e alla disco di matrice ibizenca e non, passando per Manchester, Parigi e Berlino.

Venerdì 20 novembre: Lloyd Nwagboso (16-18), Yasmin (18-21), Horse Meat Disco (21-23), Jayda G (23-00.30), Armand Van Helden (00.30-02).

Sabato 21 novembre: Khadija b2b Flo Real (16-18.30), DJ Deep b2b St Germain (18.30-20.30), Move D b2b Prosumer (20.30-22.30), A Guy Called Gerald & Mad Mike Banks (live, 22.30-00), Carl Craig b2b Moodymann (00-02).

Venerdì 27 novembre: Juli Lee (16-17.30), meera (17.30-19.30), Laolu (19.30-21.30), Reznik (21.30-23), Dixon b2b Jimi Jules (23-02).

Sabato 28 novembre: TBA (16-17), Deetron (17-18.30), Charlotte de Witte (18.30-20.30), Inox Traxx (20.30-22), UFO95 (live, 22-23), Chris Liebing (23-02).

Biglietti e ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Polaris Festival.