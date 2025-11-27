Secondo week-end a Verbier per Polaris Festival

Dopo un primo weekend che ha inaugurato nel migliore dei modi la decima edizione di Polaris Festival, Verbier (Canton Vallese, Svizzera Francese) si prepara ad accogliere il secondo, attesissimo fine settimana. Dal 27 al 29 novembre 2025, l’altopiano svizzero tornerà a vibrare grazie a una line-up che celebra pienamente il dialogo intergenerazionale alla base del progetto Polaris: tre giorni che intrecciano cinema, musica elettronica d’autore e performance esclusive, completando un doppio weekend pensato per attraversare passato, presente e futuro della club culture.

Il secondo weekend si aprirà giovedì 27 novembre al Verbier Cinema con la première svizzera di “Desire: The Carl Craig Story”. La proiezione (20:30–23:00) sarà seguita da un Q&A con l’artista e con altri protagonisti del festival: un’occasione preziosa per approfondire la storia e l’eredità di uno dei padri della techno di Detroit.

Venerdì 28 novembre la musica torna al centro della scena all’Espace Saint-Marc, con una serata che vede protagonisti Honey Dijon, figura chiave della club culture globale; Sven Väth, al suo attesissimo debutto al Polaris; Carl Craig, in uno dei set simbolo di questa edizione; e due talenti di nuova generazione, Marie Montexier e Flo Real, pronte a portare la loro identità sonora nel cuore delle Alpi. Il clou arriverà sabato 29 novembre, quando Laurent Garnier guiderà una notte speciale con un set esteso di cinque ore, pensato appositamente per celebrare i dieci anni del festival. In line-up anche un imperdibile Mirko Loko b2b DJ Deep, incontro tra due sensibilità profondamente radicate nella scena europea, e la raffinata Eva May, una delle giovani voci più promettenti del circuito.

Il secondo fine settimana si inserisce così nel solco tracciato dal primo, che dal 21 al 23 novembre ha portato a Verbier artisti del calibro di DJ Koze, Moodymann, Danilo Plessow (MCDE), Laolu e Tereza, oltre a una serata memorabile con Nina Kraviz, Jayda G, Omar S, Marcel Dettmann (LIVE) e Suze Ijo. Due weekend complementari che, insieme, raccontano l’ampiezza e la profondità del progetto Polaris.

A rendere unica l’edizione del decennale è la nuova sede principale del festival, Espace Saint-Marc, raggiungibile in dieci minuti di funivia: un ambiente architettonico d’impatto, dal design luminoso e dall’acustica potenziata. Il main stage ospiterà inoltre MIRROR MIRROR, l’imponente installazione luminosa firmata da Kinetic Light, creatori dei celebri progetti Dark Matter e Skalar.

Completano l’esperienza un festival diffuso in tutta Verbier: il nuovo club diurno alla Gare des Ruinettes (2.200 m), Polaris OFF nei locali simbolo (Farm Club, Soár, Farinet, Farinet South, Le Rouge) e gli appuntamenti cinematografici dedicati ai grandi protagonisti della musica elettronica.

Verbier, perla delle Alpi Vallesi, si conferma così la cornice ideale per un decimo anniversario che unisce natura, cultura e musica elettronica d’eccellenza.

Biglietti informazioni e biglietti sul sito ufficiale di Polaris.

Foto di Nikita Thévoz