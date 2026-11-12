Peter Pan Club: al via la stagione 2026/27

L’autunno e l’inverno della Riviera romagnola non cominciano davvero finché il Peter Pan di Misano Adriatico non riapre le sue porte. Un appuntamento che segna ogni anno la ripartenza della nightlife invernale e che quest’anno arriva venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026, dopo la preview dello scorso 31 ottobre con VidaLoca per Halloween. Il Peter Pan torna così a ricoprire il suo ruolo centrale nel clubbing italiano, confermandosi l’unico club della Riviera aperto con continuità durante la stagione invernale.

Una presenza che si sviluppa tra ristorazione e intrattenimento, con Asian Lounge, il ristorante che affianca l’attività del club, e una programmazione notturna che anche quest’anno alternerà one-night e format differenti. La nuova stagione arriva inoltre dopo un restyling degli spazi, con interventi che rinnovano il locale, mantenendone lo stile e l’eleganza.

Venerdì 13 novembre 2026 è in calendario il Gran Opening, con la musica di Pirupa, Christo Aka Licio e Mappa, primo appuntamento dei venerdì invernali che alterneranno come di consueto one-night diverse tra loro, ma accomunate da un forte legame con il territorio. Da tantissimi anni Piero Pirupa è una presenza costante nei club e nei festival internazionali e soprattutto al Peter Pan, dove arriva fresco reduce dal suo tour australiano. La sua ascesa è iniziata con la traccia “Sweet Devil” (2009) ed è proseguita in particolare con il brano “Party Don’t Stop”, che nel 2012 ha ottenuto il riconoscimento di Track of the Season ai DJ Awards di Ibiza e ha poi dato il nome alla sua etichetta discografica. Tra i suoi remix figurano quelli per David Guetta, Jamiroquai e Claptone, mentre tra i suoi set più significativi si ricordano quelli per Creamfields, elrow e Ultra Music Festival. Sabato 14 novembre torna VidaLoca, la one-night che anche questa stagione accompagnerà i sabati sera del Peter Pan, con una serie di novità che saranno svelate di serata in serata.

Venerdì 20 novembre arriva il primo superguest della stagione 2026/27 del Peter Pan: Andrea Oliva, DJ svizzero di origini italiane. Tra i suoi successi spicca in particolare la presenza a Ibiza con ANTS, gli appuntamenti del sabato all’Ushuaïa, in programma ogni estate sin dal 2013, e – novità di quest’anno – i lunedì all’Hï Ibiza, condivisi con Francis Mercier. Numerose anche le sue produzioni discografiche, pubblicate da label del calibro di Armada Music, Hot Creations e Play It Say.

Perché se l’estate ha i suoi riti, anche l’inverno della Riviera ha il suo punto fermo: il Peter Pan.

peterpanclub.net