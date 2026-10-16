Vision al Fabrique con The Martinez Brothers

Vision torna al Fabrique di Milano con uno degli appuntamenti più attesi della stagione autunnale: venerdì 16 ottobre 2026 protagonisti saranno The Martinez Brothers, da anni figure di assoluto riferimento nel panorama House mondiale. Dopo l’appuntamento di settembre, che ha visto Chris Stassy protagonista nel pieno della Milano Fashion Week, Vision torna a ottobre con una proposta artistica come sempre di qualità.

Chris e Stevie Martinez sono cresciuti nel Bronx, tra dischi di salsa, musica gospel e la scena underground di New York. Il padre, pastore, li ha avvicinati fin da giovanissimi agli strumenti musicali: Chris ha iniziato a suonare la batteria, mentre Stevie si è dedicato al basso e alle tastiere nella band della chiesa locale. Ancora adolescenti, hanno cominciato a frequentare i club newyorkesi, arrivando a suonare in alcuni dei locali più importanti della città quando non avevano ancora l’età per entrarvi come clienti. Nel 2015 Nile Rodgers li ha scelti per collaborare a “I’ll Be There”, il primo singolo degli Chic dopo ben 23 anni. I Martinez sono spesso e volentieri protagonisti anche nel mondo della moda: Riccardo Tisci li ha scelti per le sfilate Givenchy, mentre hanno collaborato con Fendi e Louis Vuitton e hanno suonato anche all’afterparty del Met Gala di Dua Lipa.

The Martinez Brothers arrivano così al Fabrique per il secondo appuntamento stagionale di Vision, confermandone l’attitudine a portare a Milano alcuni tra i protagonisti più rilevanti della scena elettronica internazionale.

Prossimi appuntamenti con Vision al Fabrique di Milano venerdì 13 novembre con Marco Carola e venerdì 4 dicembre con Holy Priest, Color K!d e Kistenbrügger.

www.fabriquemilano.it

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo